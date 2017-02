La playlist jazz de Nathalie Piolé : Dee Dee Bridgewater, Adrien Chicot, Youn Sun Nah, Charles Mingus and more

En route vers le jazz, à bord d'un bon vieux wagon qui résiste à tous les temps. On traversera les Amériques, on traversera les styles, les époques, et promis, on arrivera à bon port. Banzzaï !

Programmation musicale

Juanita Hall - You’ve Been a Good Old Wagon

Album Juanita Hall Sings the Blues

TUXEDO MUSIC TUX CD 5006

Doc Cheatham - Jeepers Creepers

Album The Fabulous Doc Cheatham

JAZZOLOGY JCD-392

Theo Croker - This Could Be (For The Travelling Soul)

Album Escape Velocity

Okeh 88875107562

Dee Dee Bridgewater,I.Mayfield& NO Orchestra - Treme Song/Do Whatcha Wanna

Album Dee Dee’s Feathers

Okeh

Dominique Fillon - Diabolo 66

Album Americas

Cristal

NOX.3 - Aspiration

Album Nox Tape

Jazz Village

Marion Rampal - Savage

Album Main Blue

e-motive

Woody Herman and His Thundering Herd- Light my Fire

Album Light My Fire

Cadet

Adrien Chicot - Fourth Floor

Album Playing in the Dark

Gaya GAYA034

Youn Sun Nah - Calypso Blues

Album Voyage

ACT 9019-2

Charles Mingus - GG Train

Album Mingus Ah Um

Columbia