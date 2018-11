La playlist jazz de Nathalie Piolé : David Murray, Ilhan Ersahin, Vijay Iyer, Sun Ra and more

Nous sommes dans l'Est, à Bischwiller, ce soir, pour le festival Jazzdor ! Dans quelques minutes, Saul Williams et David Murray vont présenter sur scène leur dernier album, "Blues For Memo". Un disque brûlant et engagé qui convoque le fantôme d'Amiri Baraka, chante Sun Ra et nous emmène en Turquie... autant de passionnants chemins que nous allons traverser ce soir dans Banzzaï.

Programmation musicale

Sun Ra Arkestra - Enlightenment

Compilation Singles,The Definitive 45s Collection, Vol1: 1952 - 1961

Strut

William Parker - Freddie’s Dead

Album I Plan to Stay a Believer : The inside songs of C Mayfield

AUM Fidelity

Vijay Iyer Sextet - For Amiri Baraka

Album Far From Over

ECM

Ambrose Bye, Amiri Baraka - Africa

Compilation Harry’s House

Fast Speaking Music

David Murray - Flor Na Paul

Album Creole

Justin Time

David Murray and the Gwo Ka Masters - O’léonso (ft P Sanders)

Album Gwotet

Justin Time

Grachan Moncur III - Air Raid

Album Evolution

Blue Note

New York Art Quartet, Amiri Baraka - Black Dada Nihilismus

Album New York Art Quartet

ESP Disk

Ilhan Ersahin, Erik Truffaz - Freedom

Album Istanbul Sessions with Erik Truffaz

Nublu