La playlist jazz de Nathalie Piolé : Dave Brubeck, Yoann Loustalot, Frank Sinatra, Edmony Krater and more

Des rivières de diamants pour vous ce soir. Des diamants trempés dans les eaux chaudes des Antilles, des diamants bruts exhumés et redécouverts des années après, des diamants d'aujourd'hui, des diamants doux, des diamants blues... Une seule envie ce soir: les accrocher à nos oreilles, et les laisser pendre au dessus de notre cou...

Programmation musicale

Frank Sinatra - Sweet Lorraine

Album Jazz!!!

Sagajazz 066456-2

Coleman Hawkins - Limbo Jazz

Album Duke Ellington Meets Coleman Hawkins

Impulse

Ray Barretto - El Watusi

Album Latin soul man

Fania Records FANIA1045832

Dave Brubeck - Watusi Drums

Album Time in

Columbia COL 5128942/3

Raphael Imbert - A Letter to the Muse

Album Music is My Hope

Jazz Village

Edmony Krater - Nou Kontan

Album An Ka Sonjé

Heavently Sweetness

Aléliwon - Diamant

Album Fondok

Poker

Milt Jackson, T Monk, Kevin Pancho Hagood - I Should Care

Album Milt Jackson and the Thelonious Monk Quintet

Blue Note 7842872

Yoann Loustalot - La Romanella

Album Old and New Songs

Bruit Chic BC0082675

Johnny Hodges, Leon Thomas, Oliver Nelson - Disillusion Blues

Album 3 Shades of Blue

Flying Dutchman

Jimmy Forrest - Soul Street

Album Soul Street

New Jazz