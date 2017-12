La playlist jazz de Nathalie Piolé : Clotilde Rullaud, Fidel Fourneyron, Christian Mc Bride, Louis Armstrong and more

Il y a des jolies filles, ce soir, entre nos notes. Elles sont chantées par Louis Armstrong, et rapprochent des musiciens d'horizons variés, comme Stan Kenton et Fidel Fourneyron. Elles sont folk, elles sont groove, elles sont françaises ou américaines, nos pretty girls... Et elles seront suivies de très près par de pretty boys tout aussi dignes d'être célébrés.