La playlist jazz de Nathalie Piolé : Chuck Berry, Idriss Ackamoor, Donny McCaslin, Wayne Shorter and more

Willie Dixon est nerveux, Howard McGhee est perdu, Wayne Shorter boit en conduisant... ils devraient écouter Banzzaï, nos musiciens, pour se détendre, ce soir.

Programmation musicale

Chris Powell’s Five Blue Flames -I Come From Jamaica

Album Compilation Cuba in America

Frémeaux et associés

Chuck Berry -Jamaica Moon

Album Chuck

Decca

Idriss Ackamoor and the Pyramids -Tinoge

Album An Angel Fell

STRUT

Illinois Jacquet, Howard McGhee -Perdido

Album The complete Jazz at the Philharmonic

Verve

Willie Dixon -Nervous

Album Willie’s Blues

Prestige

Wayne Shorter -502 Blues (Drinkin’ and Drivin)

Album Adam’s Apple

Blue Note

Donny McCaslin -What About the Body

Album Blow

Motema

Roller Trio -Milligrammar

Album New Devices

Edition Records

Ameen Saleem ft Cyrus Chestnut-For My Baby

Album The Groove Lab

Via Veneto Jazz / Jandomusic