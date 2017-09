La playlist jazz de Nathalie Piolé : Charles Lloyd, Melanie de Biasio, Cécile McLorin Salvant, Aron Ottignon and more

"There's a fire down below in my heart" chante l'espiègle Jeri Southern. Nous aussi, on s'enflamme, ce soir. On suit Charles Lloyd jusqu'au bout du Delta, on brûle d'impatience d'écouter les nouveaux disques de Melanie de Biasio, on partage même la fougue destructrice du London Experimental Jazz Quartet. C'est ce qui s'appelle jouer avec le feu.