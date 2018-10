La playlist jazz de Nathalie Piolé : Cecile McLorin Salvant, Jerry Gonzalez, Hajime Yoshizawa and more

On peut faire plein de choses, sous la pluie. On peut chanter, on peut danser, on peut se créer des coins de paradis sous les parapluies... Et voyager de Trinidad jusqu'au Japon.

Programmation musicale

Gene Kelly - Singin in the Rain

Single de 1952

MGM

Max Roach, Clifford Brown - Delilah

Album Clifford Brown & Max Roach

Emarcy

Anthony Joseph, Ella Andall - Milligan (The Ocean)

Album People of the Sun

Heavently Sweetness

Hajime Yoshizawa - Waltz For Jason (Full Nine Yarces Re-Edit)

Album Echo From Another Side of the Universe

Geneon

Jaco Pastorius - Opus Pocus

Album Jaco Pastorius Epic

Jerry Gonzalez - Evidence

Album Ya Yo Me Cure

Sunnyside

Aki Rissanen - Blind Desert

Album Another North

Edition Records

Cecile McLorin Salvant - Visions

Album The Window

Mack Avenue

Jean-Pierre Como - Le temps d’un instant

Album Infinite

L’Ame Soeur production