La playlist jazz de Nathalie Piolé : Carmen Sousa, Buika, Jean-Pierre Como, Horace Silver and more

Ce soir, une femme rôde parmi les notes. Elle s'appelle Felicia, ou Lola, ou les deux à la fois, et on ferait tout pour satisfaire ses jolis yeux. On l'emmènerait au Brésil, à Cuba, en Afrique du Sud, on lui chanterait ses louanges en portugais, et on l'aimerait aussi fort que Mal Waldron joue chaud.

Programmation musicale

Louis Prima - Felicia No Capicia

Album Play it Pretty For the People

DAM

Mal Waldron - Japanese Island

Album Tokyo Bound

Victor

Mal Waldron - Warm Canto

Album The Quest

New Jazz

Buika - Mi Niña Lola

Album Mi Niña Lola

DRO Atlantic

Orlando “Cachaito” Lopez - Redencion

Album Cachaito

World Circuit

Herbie Mann - Menina Feia

Album Do The Bossa Nova

Atlantic

Carmen Souza - Pretty Eyes

Album Creology

Galileo

Horace Silver - Pretty Eyes

Album The Cape Verdean Blues

Blue Note

Jean-Pierre Como - Mandela Forever

Album Express Europa

l’âme soeur

The Janet Lawson Quintet - Sunday Afternoon

Album The Janet Lawson Quintet

BBE