La playlist jazz de Nathalie Piolé : Carmen McRae, Alex Monfort, Louis Armstrong, Ray Charles and more

La vie est un cabaret, et dans notre cabaret, on met la musique qu'on veut ! Ce soir, celle de Pete La Roca, de Charles Lloyd, Sahib Shihab, Nat Adderley et Carmen McRae. Wilkommen, bienvenue! C'est Banzzaï.

Programmation musicale

Louis Armstrong - Cabaret

Compilation La route des tubes jazz

WEA

Pete la Roca - Malaguena

Album Basra

Blue Note

Bria Skonberg - Malaguena

Album Bria

Okeh

Sahib Shihab - Not Yet

Album Conversation

Black Lion

Carmen McRae, K Clarke F Boland Big Band - Handful of Soul

Album November Girl

Rearward

Charles Lloyd - What’s Going on

Album Lift Every Voice

ECM

Ray Charles - Lift Every Voice and Sing

Album Sings for America

Rhino

Nat Adderley - Fortune’s Child

Album A Little New York Midtown Music

Galaxy

Alex Monfort Trio - Nine Blues

Album Introspection

Jazz Family