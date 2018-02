La playlist jazz de Nathalie Piolé : Blossom Dearie, Manu Guerrero, Taxiwars, Sonny Rollins and more

Inutile d'insister. Blossom Dearie ne dansera pas. Pourtant, nous, nous insisterons. Nous dépêcherons Hank Mobley en professeur de danse. Nous ferons des pieds et des mains avec Manu Guerrerro, Sonny Rollins, Nubya Garcia, et Sam Cooke, pour que la petite Blossom, elle les remue, ses pieds et ses mains. Vous ne voulez pas danser ? Tant pis... dansez, maintenant !!

Programmation musicale

Blossom Dearie - I Won’t Dance

Album Blossom Dearie

Verve 837934-2

Hank Mobley - My Groove Your Move

Album The more I see you

Impression

Manu Guerrero - Amélie’s Monkey Dance

Album Nuevo Mondo

Jazz Family JF040

Sonny Rollins - First Moves (live)

Album The Cutting Edge

Milestone 00025218646826

Sam Cooke - You Gotta Move

Album Nigh Beat

RCA

Jimmy McGriff - All About My Girl

Album I've got a women - Sue records story

Soul Story

Taxiwars - Death Ride Through Wet Snow

Album TaxiWars

Universal 4732622

Gary Saracho - Senor Baker

Album En Medio

Impulse! AS 9247

Andy Bey - I Know This Love Can’t Be Wrong

Album Experience And Judgment

Atlantic

Nubya Garcia - Fly Free

Album Nubya’s 5ive

Jazz Re:freshed