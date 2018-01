La playlist jazz de Nathalie Piolé : Bessie Smith, Mulatu Astatke, McCoy Tyner, Loïs Le Van and more

On arpente la grande ville, ce soir, celle qui fait vibrer notre coeur et qui inspire tant les musiciens. On arpente ses rues bordées de buildings, on croque tant qu'on peut dans cette grosse pomme qui swingue tellement, et à nos côtés, on a les meilleurs compagnons de voyage : Cannonball Adderley, George Russell, Christian McBride, McCoy Tyner... New York est là, à chaque pas, et elle nous transportera jusqu'au Sahara.