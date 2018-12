La playlist jazz de Nathalie Piolé : Becca Stevens, Chet Baker, Roberto Negro, Brad Mehldau and more

Nous sommes entourés de dragons ce soir. Et plutôt que de les fuir, nous les regardons dans les yeux. Nous les apprivoisons, les enveloppons de notes, et dansons dans leurs flammes chaudes.

Programmation musicale

Chet Baker - There Will Never Be Another You

Album Chet Baker Sings

Pacific

Kenny Dorham - Nobody Else But Me

Album Jerome Kern Showboat

Time

Christian Sands - Fight For Freedom

Album Facing Dragons

Mack Avenue

Woody Shaw - The Dragon

Album In My Own Sweet Way

In + Out

Gregory Porter, Ben l’Oncle Soul - Grandma’s Hands

Album Liquid Spirit

Blue Note

José James, Becca Stevens - Dragon

Album While You Were Sleeping

Blue Note

Brad Mehldau, Mark Giuliana - Sassyassed Sassafrass

Album Mehliana : Taming the Dragon Nonesuch

Roberto Negro - Il Gattopardo

Album Kings and Bastards

CAM Jazz

Christian Wallumrod Ensemble - Haksong

Album Kurzsam and Fulger

Hubro

Meade “Lux” Lewis - Dragon Blues

Album Cat House Piano Verve