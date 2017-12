La playlist jazz de Nathalie Piolé : Baptiste Trotignon, Arnaud Dolmen, Sonny Troupé, Xavier Roumagnac and more

C'est la dernière semaine de l'année ! Pour aborder 2018 dans les meilleures des conditions, nous allons y faire résonner toutes les jolies notes made in 2017... en voyageant dans nos cinq éléments: l'air, la terre, le feu, l'eau fraîche... et ce soir, l'eau chaude. L'eau des mers des Caraïbes où cette année beaucoup de musiciens sont allés tremper, l'eau de l'Océan Indien qui chaloupe les rythmes et cadence les corps, l'eau mouvante des cascades dans lesquelles on s'est baigné toute l'année, comme en été.

En concert

Gaël Horellou

lundi 15 janvier à 22h45 au Smalls Jazz Club à New York (Etats-Unis)

Ralph Lavital

mardi 09 janvier à 19h au Baiser Salé à Paris (75)

mercredi 7 février à 21h au Sunside à Paris (75)

Baptiste Trotignon

jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20 janvier à 21h au Sunside à Paris (75) avec Aldo Romano-Enrico Rava

Sonny Troupé

jeudi 15 mars à 20h au théâtre des Mazades à Toulouse (31)

Programmation musicale

Herb Jeffries - Calypsociety

Album Caribbean in America 1915-1962

Frémeaux et Associés FA5664

Xavier Roumagnac Eklectik Band - Song for Nino

Album Sirènes

Gaya Music Production GAYAO40

Aron Ottignon - Waterfalls

Album Team aquatic

Blue Note 5776820

Gael Horellou - Grand Brilé

Album Identité

Breakz BKZ004

Arturo O’Farrill, Chucho Valdes, Anoushka Shankar - Raja Ram

Album Familia : tribute to Bebo + Chico

Motema MTM0229

Ralph Lavital - Carnaval

Album Carnaval

Jazz Family JF020

Zara McFarlane - In Between Worlds

Album Arise

Brownswood Recordings BWOOD162CD

Baptiste Trotignon, Yosvany Terry - Ancestral Memories

Album Ancestral Memories

Okeh

Arnaud Dolmen - Karubé

Album Tonbé lévé

Autoproduction 3341348433936

Sonny Troupé Quartet - Immediat Boarding

Album Reflets denses

Socadisc TW2

Jowee Omicil - Twa Groove

Album Let's bash !

Jazz Village