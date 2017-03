La playlist jazz de Nathalie Piolé : Aretha Franklin, Edouard Bineau, Baptiste Trotignon, Natalia M King and more

Ce soir, tous nos jouets sont en noir et blanc. Et quand on les touche, ils font de la musique ! Accueillons donc dans notre salle de jeu les pianos de Junior Mance, Iiro Rantala, John Wright, ou Edouard Bineau... Plus il y a de pianistes, plus on rit !

Programmation musicale

Aretha Franklin - Ramblin’

Album Soul 69’

Atlantic 0920079

Junior Mance - Don’t Cha Hear Me Callin’ To Ya

Album Right on !

Warner Bros 9548-37805-2

Edouard Bineau “Wared Quartet”- Sex Toy

Album Sex Toy

Derry Dol DDR 1111 2

Natalia M King - Lady Of The Night

Album Soulblazz

Jazz Village

John Wright - Strut

Album Witchcraft

Chard

Dexter Gordon - Darn That Dream

Album One Flight Up

Blue Note 7481762

Trichotomy - Chase

Album The Gentle War

Naïm Jazz

Jazz at Philarmonic V - Tears For Esbjorn

Album Lost Hero - Tears for Esbjorn

ACT 98152

Baptiste Trotignon - Awake

Album Song Song Song

Naïve NJ 622411