La playlist jazz de Nathalie Piolé : Archie Shepp, Olivier Bogé, Louis Armstrong, Shahin Novrasli and more

On descend se balader au bord de la rivière, ce soir. L'air y est frais, et l'eau charrie des notes qui de tout temps ont inspiré les jazzmen. Des gospels de toujours, que l'on chante pour prier, pour lutter... Des chansons-traditions, pour se rappeler que malgré tout, malgré la guerre, les désordres et les départs, la vie est jolie.

Programmation musicale

Louis Armstrong - Shadrack

Album Louis and the Good Book

MCA MCD 01300

Archie Shepp and Horace Parlan - Go down Moses

Album Goin’ Home

Steeplechase SCCD-31079

Max Roach - Effi

Album Eastern and Hip

Warner 9548-39530-2

Jimmy Smith and Wes Montgomery - Down by the Riverside

Album JImmy and Wes The Dynamic Duo

Verve B0015613-02 CD4

The Gene Norman Group - Masters of War

Album Dylan Jazz

GNP CRESCENDO

Carmen McRae and Dave Brubeck Quartet - Take Five

Album Hunk of heaven

Jazz Man

Eric Bibb - Refugee Moan

Album Migration Blues

Dixiefrog DFG8795D

Olivier Bogé - Red Petals Disorder

Album Expanded Places

Naïve NJ625411

Tigran Hamasyan - Ancient Observer

Album An Ancient Observer

Nonesuch

Shahin Novrasli - Jungle

Album Emanation

Jazz Village JV9570141