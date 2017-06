La playlist jazz de Nathalie Piolé : Anne Paceo, Michel Portal, Pj5, Emile Parisien and more

Youpi, la saison des festivals est lancée ! Banzzaï vous propose une sélection de tous les musiciens-soleils à applaudir en France cet été, qu'ils viennent d'ici, ou d'ailleurs. Ce soir : les musiciens français. Prêts pour le road-trip ?

Geri Allen, Paul Motian, Charlie Haden - Etude II

Album Etudes

Soul Note

Geri Allen, Elisabeth Kontomanou - L.O.V.E

Album Secret of the Wind

Plus Loin Music

Anne Paceo - Sunshine

Album Circles

Laborie Jazz 35

Laurent Coulondre Trio - Sunny Road Trip

Album Schizophrenia

Soundsurveyor SOSU1509

Michel Portal - Dolce

Album Bailador

Emarcy

Pierre Durand Roots Quartet -What You Want and What You Choose

Album Chapter Two : Libertad !

Les DIsques de Lily

André Minvielle - Madada

Album 1Time

COMPLEXE ARTICOLE DE DETERRITORIALISATION 57191228

Ray Lema, Laurent de Wilde - Fantani

Album Riddles

Gazebo

Yaron Herman, M - Saisons contradictoires

Album Y

Blue Note 5739811

Emile Parisien, Joachim Kühn - Le clown tueur de la fete foraine I

Album Sfumato

ACT 98372

Pj5 - Yggdrasil

Album Trees

GAYA 025

Stephane Belmondo, Gregory Porter - Someday we’ll All Be Free

Album Ever After

Universal