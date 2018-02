La playlist jazz de Nathalie Piolé : Anita O’Day, Isabelle Olivier, Ben Sidran, Dr Lonnie Smith and more

Pour fêter la Folle Journée de Nantes, nous prévoyons dans Banzzaï : une fête de la musique, une escapade cuivrée, des déhanchés créoles, une envolée au Niger... et l'amour, qui nous attend, toujours, au détour de l'un de nos nombreux chemins. Nous voyons grand, nous voyons fou, voyons-nous à Nantes !

Programmation musicale

Anita O’Day - Beautiful Love

Album BD Music and Cabu present Anita O'Day

BD Music 73148

http://next.liberation.fr/culture/2006/11/25/anita\-o\-day\-rejoint\-la\-nuit\_58348

L'article de Serge Loupien sur Anita O'Day, et son difficile concert parisien de 1970

Christian McBride - Who’s Making Love

Album Out Here

Mack Avenue MAC 1069

Ben Sidran - About Love

Album Feel Your Groove

Capitol Records

Charlie Watts, DR Big Band - You Can’t Always Get What you Want

Album Charlie Watts meets the DR Big Band

Impulse

Dr Lonnie Smith - 50 Ways To Leave Your Lover

Album All In My Mind

Blue Note

Somi - Ginger Me Slowly

Album The Lagos Music Salon

Okeh

Isabelle Olivier - Fête de la Musique

Album In Between

ENJA Records ENJ9757

Joe Henderson - Escapade

Album Our Thing

Blue Note 7841522

Charlie Hunter ft Mos Def - Creole

Album Songs From The Analog Playground

Blue Note 5335502

Julian Lage - Presley

Album Arclight

Mack Avenue MAC1107