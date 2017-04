La playlist jazz de Nathalie Piolé : Aldo Romano, Henri Texier, Martial Solal and more

Au programme de ce lundi, un peu de mambo, les cordes et les cris d'Henri Texier, et quelques escapades entre Harlem et le Niger... Finalement, c'est chouette, les lundis, dans Banzzaï !

Programmation musicale

Minnie Pearl (and GrandPa Jones)- Papa Loves Mambo

Album Minnie Pearl 1946 - 1955

Crazy Warthog Media

Randy Weston- Niger Mambo

Album Randy Weston’s African Rhythms (enregistré en 1969 à Paris)

Comet Records

Somi- Alien

Album Petite Afrique

Okeh

Jef Gilson and Malagasy- Valiha Del

Coffret Gilson et Malagasy

Jazzman Records

Henri Texier- Kan Ar Labour

Album A Cordes et à Cris

JMS

Aldo Romano- Elephantasy

Album Complete Communion to Don Cherry

Dreyfus Jazz

Martial Solal- Locomotion

Album Locomotion

PSI

Sarah Elizabeth Charles (ft Christian Scott)- Bells

Album Inner Dialogue

Truth Evolution records

Laurent Courthaliac- He Loves and She Loves

Album All My Life, a Musical Tribute to Woody Allen

Jazzand People

Ramsey Lewis Trio- The “In” Crowd

Album The “In” Crowd (rec live at Bohemian Cavern, DC)

Argo