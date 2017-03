La playlist jazz de Nathalie Piolé : Alberta Hunter, Gogo Penguin, Buika, Pierre Durand, Django Reinhardt and more

Banzzaï ce soir est un château. Un château de ceux que l'on se construit dans nos têtes. Château en Espagne, château d'amour, manoir de nos rêves, notre demeure est grande, et accueillera tous les musiciens !

Programmation musicale

Alberta Hunter -My Castle’s Rockin’

Album Cabu and BD Music presents 50 Singin Ladies

BD Music 73158

Les McCann and The Jazz Crusaders - Spanish Castles

Album Jazz Waltz

Pacific

Gogo Penguin - Fort

Album v2.0

GONDWANA GONDCD009

David Axelrod - The Signs, Part One

Compilation The Edge

Blue Note BTE 11617

Cannonball Adderley Quintet - Tensity

Album The Cannonball Adderley Quintet and Orchestra

Capitol

Chick Corea - Love Castle

Album My Spanish Heart

Polydor 825657-2

Buika and Chucho Valdes - Se Me Hizo Facil

Album El Ultimo Trago

Warner 2564686147

Charles Lloyd and the Marvels - La Llorona

Album I Long to See You

Blue Note 0602547652577

Pierre Durand Roots Quartet -What You Want & What You Choose

Album Chapter Two : Libertad !

Les DIsques de Lily

Django Reinhardt - Manoir de mes rêves

Compilation Django Reinhardt on Vogue 1934-1951

Vogue