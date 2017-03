La playlist jazz de Nathalie Piolé : Aka Moon, Ali Farka Touré, Ray Charles, Herbie Hancock and more

Plongée au coeur d'une tribu Pygmée ce soir dans Banzzaï. Avec nous, dans le campement, les belges d'Aka Moon (des habitués), Herbie Hancock et son percussionniste Bill Summers (des grands fans), et Kenny Garrett qui lui, les fait voler, les Pygmées. On va bien s'amuser !

Programmation musicale

Cachao Y Su Orchestra - El Nino Toca el Tres

Album Latin Beats Boxset

Mr Bongo MRBCD070

Aka Moon - Amazir

Album Amazir

Cyprès

Ali Farka Touré et Toumani Diabaté - Ai Ga Bani

Album In the Heart of The Moon

World Circuit

Aka Moon and Baba Sissoko and Black Machine - Aka Teri Ya - Amitié

Album Culture Griot

Cyprès

Herbie Hancock - Watermelon Man

Album Headhunters

Columbia

Mongo Santamaria - Watermelan Man

Album Watermelon Man

Battle

Kenny Garrett - Sounds of the Flying Pygmies

Album Songbook

Warner

Ray Charles - It Had To Be You

Album The Genius of Ray Charles

Atlantic

Marcus Belgrave - Lottie The Body’s Mood

Album Detroit Jazz City

Blue Note