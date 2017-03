La playlist jazz de Nathalie Piolé : Hommage à Pierre Bouteiller

Ancien producteur de radio et de télévision, Pierre Bouteiller est décédé dans la nuit du 9 au 10 mars 2017 à l'âge de 82 ans. Il avait été directeur de France Musique de 1999 à 2004.

Programmation musicale

Neal Hefti - Girl Talk

Album Compil générique Radio France

Charles Trenet et le Jazz de Paris - Verlaine

Single de 1941

Columbia

Michael White - The Blessing Song

Album Pneuma

Impulse

Pharoah Sanders - Thembi

Album Thembi

Impulse

Mammal Hands - Hourglass

Album Floa

GONDWANA GONDCD014

Bumcello - Jacaranda

Album Al

Tôt ou Tard 3263082

Bojan Z, J. Lourau, K. Ziad - Un demi porc et 2 caisses de bière

Album Bozilo live

JMS

Lisa Simone - Autumn Leaves

Album All is Well

Laborie Jazz

Phronesis - Urban Control

Album Life To Everything

Edition Records EDN1050