L'actualité du jazz : Louis Armstrong, Benny Carter, Hank Mobley and more

On est comme Louis Armstrong, nous. On aime la fête, toutes les fêtes. Les virées dans les bars, les fêtes de carnaval, les party américaines ou les soirées françaises... Ce soir dans Banzzaï, c'est la fiesta... Et vous êtes invités !

Programmation musicale

Louis Armstrong - I Like This Kind Of Party

Album Louis

Mercury

Elvin Jones - La Fiesta

Album Merry-Go-Round

Blue Note

Ralph Lavital - Carnaval

Album Carnaval

Jazz Family

Laurent Coq and WSmith III - Comte de Broglie

Album The Lafayette Suite

Jazz and People

Benny Carter and Django Reinhardt - I’m Coming Virginia

Album Complete Jazz Series Benny Carter, 1937 - 1939

Complete Jazz Series

Louis Jordan - Salt Pork West Virginia

Compilation Father of Rhythm’n Blues and Rock’n’Roll

Sagajazz

Hank Mobley - Snappin’ Out

Album The Flip

Blue Note

Christophe Wallemme (ft Isabelle Sorling)- Between the Bars

Album Ôm

Bonsai Music

Laurent Robin and The Sky Riders Project - The 3 PF N P

Album Ode to the Doodooda

Laborie Jazz

Ulysses Owens Jr. - Party Time

Album Unanimous

Criss Cross Jazz