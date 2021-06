Joséphine Baker, même pas peur : Josephine Baker, Brigitte Bardot, Sidney Bechet, Scott Joplin and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

Elle était danseuse, chanteuse, voyageuse, espionne, amante et mère. Elle n'avait peur de rien, et charmait même les guépards... La vie palpitante de Joséphine Baker a commencé un 3 juin 1906, et nous la célébrerons en musique ce soir dans Banzzai!

Programmation musicale

Joséphine Baker -La conga blicoti ((André de Badet / Armando Oréfiche)

Joséphine Baker, Les Lecuona Cuban Boys

Single de 1936

Columbia

Teddy Wilson -Saint Louis Blues (H. Ruby, B. Kalmar)

Teddy Wilson (piano), Milt Hinton (contrebasse), Oliver Jackson (batterie)

Album Three Little Words

Black and Blue

Cecile McLorin Salvant -St Louis Gal (J. Russel Robinson)

Cécile Mc Lorin Salvant (chant) Aaron Diehl (piano) Rodney Whitaker (contrebasse) Herlin Riley (batterie) James Chivillo (guitare)

Album Woman Child

Mack Avenue

Scott Joplin -Maple Leaf Rag (Scott Joplin)

Scott Joplin (piano)

Album BD Music presents Scott Joplin

BD Music

Joséphine Baker -De temps en temps (André Hornez / Paul Misraki)

Joséphine Baker (chant), Wal-Berg et son orchestre

Single de 1939 Columbia

Joséphine Baker -Who? (Oscar Hammerstein II / Jerome Kern)

Joséphine Baker (chant), accompagnement de jazz

Album BD Music Presents Josephine Baker BD Music

Quartette Tres Bien -I Love Paris (Jeter Thompson)

Jeter Thompson (piano), Richard Simmons (contrebasse), Percy James (bongos, congas), Albert St. James (batterie)

Album Boss Tres Bien

Decca

Joséphine Baker -J’ai deux amours (feat Adrien Lamy) (Géo Koger et Henri Varna / Vincent Scotto)

Josephine Baker (chant), Melodic-Jazz du Casino de Paris, dir. Edmond Mahieux

Album BD Music Presents Josephine Baker

BD Music

Sidney Bechet and his Feetwarmers -Margie (Benny Davis, Con Conrad,J. Russel Robinson)

Sidney Bechet (clarinette), & His Feetwarmers : Eddie Bernard (piano), Pierre Michelot (contrebasse), Kenny Clarke (batterie)

Album Jazz in Paris, Sidney Bechet et Claude Luter

Gitanes (rec 1949)

Rose Murphy & Major Holley -I can’t Give you Anything But Love (Jimmy McHugh/Dorothy Fields)

Rose Murphy (piano, chant), Major Holley (contrebasse, chant)

Album Mightly Like a Rose

Black and BLue

Naked City -The James Bond Theme (Monty Norman)

John Zorn (saxophone alto), Bill Frisell (guitare), Wayne Horwitz (claviers), Fred Frith (basse), Joey Barron (batterie) Album Naked City

Elektra

Ray Barretto -I Wanna Be A James Bond Girl (N. Sherman, L. Holmes)

Roberto Rodríguez (trompette), Joe Wohletz (trombone), Mike Dante (violon), Barry Finclair (violon), Eddie Martínez (piano), Carlos Castillo (basse), Ray Barretto (perc, bongos, conga), Orestes Vilato (pailas)

Album Senor 007,

BLMO

Josephine Baker -Haiti (From Zouzou) (Géo Koger / Vincent Scotto)

Josephine Baker (chant), Jazz du Poste Parisien, dir. Al. Romans

Single de 1934 Columbia

Christian Scott aTunde Adjuah -No Love (Erik Bodin, Fredrik Wallin, Håkan Wirenstrand, Yukimi Nagano)

Christian Scott aTunde Adjuah (trompette, samples), Cliff Hines (guitare), Lawrence Fields (piano), Kris Funn (basse), Corey Fonville (batterie)

Album Diaspora

Stretch Music

Brigitte Bardot -le soleil (Jean-Max Rivière, Gérard Bourgeois)

Brigitte Bardot (chant), Orchestre sous la direction de Charles Blackwell

Single de 1967

Disc’Az

Gabor Szabo -Cheetah (Gabor Szabo)

Gabor Szabo (guitare), Ron Carter (basse), Willie Bobo (percussion), Victor Pantoja (percussion), Chico Hamlton (batterie)

Album Spellbinder

Impulse