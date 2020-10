Jack, reviens ! : Sélène Saint-Aimé, Nina Simone, Anne Paceo, Amir ElSaffar and more

The Midnight Band , Gil Scott-Heron

Winter in America

Gil Scott-Heron. : compositeur, Brian Jackson, Gil Scott-Heron (voix, piano), Brian Jackson (flûte, synthétiseurs, claviers, choeurs), Bilal Sunni Ali (flûte, saxophone), Danny Bowens (basse), Eddie Knowles (percussions), Victor Brown (percussions), Barnett Williams (percussions), Bob Adams (batterie)