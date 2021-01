Inspirations : Abbey Lincoln, Marc Buronfosse, Eric Dolphy, Johnny Otis and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

Inspirons, expirons, écoutons, et inspirons-nous. Eric Dolphy, Marc Buronfosse, Sharon Jones, ils ont tous quelque chose à nous apprendre...

Programmation musicale

Sharon Jones and the Dap-Kings - Inspiration Information (ShuggieOtis)

Compilation Soul Time !

Sharon Jones (voix), The Dap-Kings

Daptone

Eric Dolphy, Booker Little - Bee Vamp (Booker Little)

Album At the Five Spot

Eric Dolphy (clarinette basse), Booker Little (trompette), Mal Waldron (piano), Richard Davis (contrebasse), Ed Blackwell (batterie)

New Jazz

Abbey Lincoln - When Malindy Sings (Paul Lawrence Dunbar, Oscar Brown)

Album Straight Ahead

Abbey Lincoln (voix), Booker Little (trompette), Julian Priester (trombone), Eric Dolphy (flûte), Walter Benton (saxophone ténor), Coleman Hawkins (saxophone ténor), Mal Waldron (piano), Art Davis (contrebasse), Max Roach (batterie)

Candid

Marc Buronfosse AEGN - Kastro’s Night (Marc Buronfosse)

Album Aegean Nights

Marc Buronfosse (Fender VI, électroniques), Maxime Hoarau (vibraphone, claviers, électroniques), Arnaud Biscay (batterie, percussions)

Art Culture Europe

Johnny Otis - Willie And The Hand Jive (Johnny Otis)

Single de 1958

Johnny Otis (voix), The Johnny Otis Show

Capitol

Medeski Scofield Martin and Wood - Juicy Lucy (John Medeski, John Scofield, Billy Martin, Chris Wood)

Album Juice

John Medeski (claviers), John Scofield (guitare), Chris Wood (basses), Billy Martin (batterie, cuica, caxixi, guiro)

Okeh

DeJohnette, Grenadier, Medeski, Scofield - Woodstock (Joni Mitchell)

Album Hudson

Jack DeJohnette (batterie), Larry Grenadier (basse acoustique), John Medeski (piano), John Scofield (guitare)

Motéma

Envisage Collective - Step on a Crack

Album Reach Out

Nadje Noordhuis (trompette), Kris Allen (saxophone alto), Noah Baerman (piano), Chris Dingman (vibraphone), Ike Sturm (basse), Allan Medhard (batterie)

RMI

Michael White - The Blessing Song (Michael White)

Album Pneuma

Michael White (violon), Ed Kelly (piano), Ray Drummond (contrebasse), Kenneth Nash (percussions), Faye Kelly (choeurs), Leola Sharp D. (choeurs), Jean Skinner (choeurs), Joyce Walker (choeurs)

Impulse !