Garder la flamme : Nina Simone, Yom, Brad Mehldau, Lil Hardin Armstrong, Orlando Julius and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

Ce soir, on récolte ce que l'on sème... Et on protège les flammes qui naissent des étincelles.

Programmation musicale

Lil Hardin Armstrong & Her Swing Orchestra - You Shall Reap What you Sow (Alexander Robinson)

Lil Harding Armstrong (voix, piano, direction)

Single de 1938

Decca

Jackie McLean - Bluesanova (Lee Morgan)

Lee Morgan (trompette), Jackie McLean (saxophone alto), Harold Mabern (piano), Herbie Lewis (contrebasse), Billy Higgins (batterie)

Album Consequence

Blue Note

Orlando Julius, the Heliocentrics - Buje Buje (Orlando Julius Ekemode)

Orlando Julius (saxophone ténor, voix, percussions), Marr Roberts (trompette), Abdul Raheem (trombone), Jason Yarde (saxophone baryton), Adrian Owusu (guitare), Phil Dawson (guitare), Ollie Parfitt (orgue), Jake Ferguson (basse), Malcolm Catto (batterie), Jack Yglesias (congas)

Album Jaiyede Afro

Strut

Thomas Fonnesbæk, Justin Kauflin - Nigerian Marketplace (Oscar Peterson)

Justin Kauflin (piano), Thomas Fonnesbæk (contrebasse)

Album Synesthesia

Storyville

Yom - Celebration (Yom)

Yom (percussions, piano), Léo Jassef (piano, percussions)

Album Celebration

Komos

Yom - Everywhere Home (Yom)

Yom (clarinette), Aurélien Naffrichoux (guitares), Guillaume Magne (guitare, banjo), Sylvain Daniel (basse), Mathieu Penot (batterie)

Album Songs for the Old Man

Buda Musique

Chris Thile - Dionysus (Chris Thile)

Chris Thile (mandoline, voix)

Album Laysongs

Nonesuch

Brad Mehldau, Orpheus Chamber Orchestra - Theme (Brad Mehldau)

Brad Mehldau (piano), Ronnie Bauch (violon), Martha Caplin (violon), Laura Frautschi (violon), Liang-Ping How (violon), Joanna Jenner (violon, Renée Jolles (violon), Doori Na (violon), Todd Phillips (violon), Richard Rood (violon), Eriko Sato (violon), Eric Wyrick (violon), Maureen Gallagher (alto), Christof Huebner (alto), Nardo Poy (alto), Dov Scheindlin (alto), Claire Bryant (violoncelle), Susannah Chapman (violoncelle), Melissa Meell (violoncelle), Jonathan Spitz (violoncelle), Gregg August (contrebasse), Jordan Frazier (contrebasse), Elizabeth Mann (flûte), Susan Palma Nidel (flûte), Matthew Dine (hautbois), Stephen Taylor (hautbois), Alan Kay (clarinette), Jo-Ann Sternberg (clarinette), Frank Morelli (basson), Karl Vilcins (basson), Julie Landsman (cor), Patrick Pridemore (cor), Stewart Rose (cor), Carl Albach (trompette), Louis Hanzlink (trompette), David Taylor (trombone)

Album Variations on a Melancholy Theme

Nonesuch

Darrell Grant - My Old Flame (Darrell Grant)

Darrell Grant (piano), Don Braden (saxophone ténor), Joris Teepe (contrebasse), Cecil Brooks III (batterie)

Album Twilight Stories

Savoy

Nina Simone - Keeper Of The Flame (Charles Derringer)

Nina Simone (voix, piano), Hal Mooney & His Orchestra

Album High Priestess of Soul

Philips

Jeff Parker - Gnarciss (Jeff Parker)

Rob Mazurek (trompette piccolo), Josh Johnson (saxophone alto), Jeff Parker (guitare électrique, sampler, JP-08, midi strings), Paul Bryan (guitare basse), Katinka Kleinj (violoncelle), Makaya McCraven (batterie, sampler)

Album Suite For Max Brown

International Anthem