Free Spirits : Yazmin Lacey, Youn Sun Nah, Esbjorn Svensson, Oscar Peterson and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

Ce soir dans Banzzaï, on célèbre les esprits libres ! Vive les brésiliens qui reprennent du Buffalo Springfield, vive les chantres de l'afro futurisme qui se battent pour la planète, vive les géants du piano qui jouent dans l'intimité, vive le jazz libre, toujours surprenant, et sacrément captivant.

[première diffusion le 29 mai 2018]

Programmation musicale

Chris Connor - Free Spirits

Album Free Spirits

Atlantic

Idris Ackamoor, the Pyramids - Warrior Dance

Album An Angel Fell

Strut

Youn Sun Nah - Uncertain Weather

Album Same Girl

ACT

Stefano Bollani - Luz Negra

Album Carioca

Emarcy

Sergio Mendes, Brasil 66 - For What It’s Worth

Album Foursider

A and M

Oscar Peterson Trio - Tin Tin Deo - Live

Album Exclusively For My Friends : Action, Vol 1

MPS

Esbjorn Svensson Trio - Eighty-Eight Days in My Veins

Album Live in London

ACT

Yazmin Lacey - 90 Degrees

Single 90 Degrees

First Word Records

Larry Young - The Moontrane

Album Unity

Blue Note