Force Majeure : Brandee Younger, Naïssam Jalal, Yusef Lateef, Dave Holland and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

Restons en cohésion, saluons la sagesse des uns, la spiritualité des autres. C'est un cas de force majeure !

Programmation musicale

Dolly Lyon - Palm of Your Hand

Single de 1957

Apollo

James Brown - Mother Popcorn

Single de 1969

King

Yusef Lateef - Morning

Album Jazz Mood

Savoy

Naissam Jalal - Al Maadiya

Album Om Al Aagayeb

Les couleurs du son

Holy Hive, Mary Lattimore - Oh I Miss Her So

Album Float Back to You

Big Crown Records

Brandee Younger, Dezron Douglas - Wise One

Album Force Majeure

International Anthem

Richard Davis - Milktrain

Album The Muses for Richard David

MPS

Dave Holland Quintet - Homecoming

Album Seeds of Time

ECM ENCHAIN

Matthew Shipp - Cohesion

Album Equilibrium

Thirsty Ear