Film bleu : Nina Simone, Quincy Jones, Chet Baker, Ziv Ravitz, Ulf Wakenius and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

Ce soir dans Banzzaï, on se fait notre cinéma. Un clan de siciliens prêt à en découdre, une histoire d'amour passionnée qui résiste à tous les dangers, des levers de soleil qui illuminent les rues... on a même la bande originale.

Programmation musicale

Nina Simone - Tell It Like It Is (Lee Diamond, George Davis)

Album Here Comes The Sun (Expanded Version)

Nina Simone (voix, piano)

RCA

Richie Havens - Here Comes The Sun (George Harrison)

Album Live At The Cellar Door And The Santa Monica Civic Auditorium

Richie Havens (guitare, voix), Paul Williams (guitare), Eric Oxendine (basse), Joe Price (percussions)

Five Star Recordings

Grant Green - I Am Somebody (Arthur Snyder)

Album Live At Club Mozambique

Grant Green (guitare), Clarence Thomas (saxophone ténor), Houston Person (saxophone ténor), Ronnue Foster (orgue), Idris Muhammad (batterie)

Blue Note

Patti Austin - More Today Than Yesterday (Pat Upton)

Album End of a Rainbow

Patti Austin (voix), Randy Brecker (trompette), Mike Brecker (saxophone ténor), Eric Gale (guitare), Richard Tee (clavinet), Will Lee (basse), Steve Gadd (batterie), Ralph McDonald (percussions)

CTI

Quincy Jones - Summer in the City (John Sebastien, Steve Boone, Mark Sebastian)

Album You've Got It Bad, Girl

Valerie Simpson (voix), Eddie Louiss (orgue), Dave Grustin (piano électrique), Grady Tate (batterie), Quincy Jones (direction)

A and M Records

Ulf Wakenius, Iiro Rantala - Love the Stuff and Aint No Mountain High Enough (Nickolas Ashford, Valerie Simpson)

Album Good Stuff

Uld Wakenius (guitare), Iiro Rantala (piano)

ACT

Ziv Ravitz, Gilad Hekselman - The Dragon (Ziv Ravitz)

Album No Man is an Island

Ziv Ravitz (batterie, Will Vinson (saxophone), Nil Felder (guitare), Gilad Hekselman (guitare)

Sound Surveyor

Ferruccio Spinetti, Giovanni Ceccarelli - Le clan des Siciliens (Enio Morricone)

Album More Morricone

Giovannie Ceccarelli (piano), Ferruccio Spinetti (contrebasse)

Bonsaï

Enrico Pieranunzi, Marc Johnson, Joey Baron - La Domenica Specialmente / Sunday Waltz (Ennio Morricone)

Album Play Morricone 2

Enrico Pieranunzi (piano), Marc Johnson (contrebasse), Joey Baron (batterie)

Cam Jazz

Chet Baker - Chetty’s Lullaby (Chet Baker, Allessandro Maffei)

Album Chet is Back !

Chet Baker (trompette, voix), Ennio Morricone & His Orchestra

RCA