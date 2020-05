Faisons la paix : Pharoah Sanders, Henri Texier, Anthony Joseph, Portico Quartet and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

Ce soir dans Banzzaï, on veut la paix. On la cherche, on la loue, on la chérit... et on est même prêts à la fabriquer.

Programmation musicale

Pharoah Sanders - Prince of Peace

Album Izipho Zam

Strata-East ‎

Harold Land Quintet - The Peace-Maker

Album The Peace-Maker

Cadet

Mammal Hands - Becoming

EP Becoming

Gondwana

Portico Quartet - Offset

Album Memory Streams

Gondwana

Stephan Micus - Part 4 To The Evening Child

Album To The Evening Child

ECM

Henri Texier - Jungle Jig

Album Chance

Label Bleu

Hamiet Bluiett - Oasis

Album Dangerously Suite

Soul Note

Anthony Joseph - Powerful Peace

Album Caribbean Roots

Heavently Sweetness