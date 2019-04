Everybody Plays the Fool : Violaine Cochard, Cannonball Adderley, Marc Ribot, Cortex and more

The Jazz Passengers « Still Life with Trouble » Everybody plays the fools The Jazz Passengers, Roy Nathanson (saxophone, Voix), Curtis Fowlkes (trombone, Voix), Bill Ware (vibraphone), Brad Jones (contrebasse, Voix), Sam Bardfeld (violon), E.j. Rodriguez (percussion), Ben Perowsky LABEL : YELLOW BIRD ANNÉE : 2017