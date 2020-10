Esprits voyageurs : Nicole Willis, Christophe Marguet, David Krakauer, Kathleen Tagg, Freddie Hubbard and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

Gibraltar ? New York ? La Finlande ? L'afrique du Sud ? Ce soir dans Banzzaï, nos esprits vont voyager, et pas qu'un peu.

Programmation musicale

Nicole Willis, UMO Jazz Orchestra - Still Got a Way to Fall (Nicole Willis)

Album My Name is Nicole Willis

Nicole Willis (voix), Umo Jazz Orchestra, Vesa Ojaniemi (basse électrique), Pepa Päivinen (saxophone baryton, clarinette basse), Mikko Haanpää (trombone basse), Jouni Järvelä (clarinette, saxophone soprano), Mikko Mäkinen (clarinette), Teemu Salminen (clarinette, flûte, saxophone ténor), Mikko Pettinen (direction), Jimi Tenor (batterie), Markus Ketola (batterie), Ilkka Mattila (guitare électrique), Petri Toikkanen (guitare électrique), Jouni Järvelä (flûte), Olli Ojajärvi (flûte, saxophone ténor), Seppo Kantonen (claviers), Jimi Tenor (synthétiseur), Heikki Tuhkanen (trombone), Mikko Mustonen (trombone), Mikko Sinivalo (trombone), Pekka Laukkanen (trombone), Mikko Pettinen (trompette), Teemu Mattsson (trompette), Tero Saarti (trompette), Timo Paasonen (trompette)

Persephone

Jimi Tenor - My Mind Will Travel (Jimi Tenor)

Album Order of Nothingness

Jimi Tenor (voix, claviers, saxophone ténor, flûte), Ekow Alabi Savage (choeurs, batterie), Frank Karikari (choeurs), Hillary Jeffery (performer)

Philophon

Freddie Hubbard - Gibraltar (Freddie Hubbard)

Album Born to Be Blue

Freddie Hubard & His Orchestra, Freddie Hubbard (trompette), Harold Land (saxophone ténor), Billy Childs (claviers), Larry Klein (basse), Steve Houghton (batterie), Buck Clark (percussions)

Pablo

Nina Simone - Sinnerman (traditionnel, Nina Simone)

Album Pastel Blues

Nina Simone (voix, piano), Rudy Stevenson (guitare), Al Schackman (guitare), Lisle Atkinson (contrebasse), Bobby Hamilton (batterie)

Philips

David Krakauer, Kathleen Tagg - Demon Chopper (Rob Curto, Kathleen Tagg)

Album Breath and Hammer

David Krakauer (clarinette), Kathleen Tagg (piano, piano orchestra)

Table Pounding

Chet Baker - Old Devil Moon (Burton Lane, E.Y. Harburg)

Album It Could Happen To You - Chet Baker Sings

Chet Baker (voix) Kenny Drew (piano), Sam Jones (contrebasse), Philly Joe Jones (batterie)

Riverside

Eddie “Lockjaw” Davis - Alma Alegre (Happy Soul) (Eddie Davis)

Album Afro-Jaws

Eddie "Lockjaw" Davis (saxophone ténor), Clark Terry (trompette), Ernie Royal (trompette), Phil Sunkel (trompette), Lloyd Mayers (piano), Larry Gales (basse), Ben Riley (batterie), Ray Barretto & His Latin Percussion Section (conga, bongos, quinto)

Riverside

Christophe Marguet - Happy Hours - Dear Don (Christophe Marguet)

Album Happy Hours

Christophe Marguet (batterie), Yoann Loustalot (trompette, bugle), Julien Touéry (piano), Hélène Labarrière (contrebasse)

Mélodie en Sous-Sol