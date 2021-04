En pause : Blossom Dearie, Timothée Robert, The Lounge Lizards, Svante Söderqvist and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

Ce soir, on fait un break, une pause, un temps calme. Le temps d'écouter, de respirer, et de rêver. Allez, faites comme nous.. Take Five!

Programmation musicale

Blossom Dearie -Doop-Do-De-Doop (doodlin’ Song) (Cy Coleman, Carolyn Leigh)

Blossom Dearie (chant, piano), Mundell Lowe (guitare), Ray Brown (contrebasse), Ed Thigpen (batterie)

Album Once Upon a Summertime

Verve

Blossom Dearie –Manhattan (Richard Rodgers, Lorenz Hart)

Blossom Dearie (chant, piano), Mundell Lowe (guitare), Ray Brown (contrebasse), Ed Thigpen (batterie)

Album Once Upon a Summertime

Verve

MinoruMuraoka -Take Five (Paul Desmond)

Minoru Muraoka (shakuhachi), Jun Suzuki (basse), Masako Hirayama (biwa), Kimiko Yamauchi (koto), Hiromitsu Katada (percussions), Kisaku Katada (batterie), New Dimension Group

Album Bamboo

United Artist (réédition Mr Bongo 2019)

George Otsuka -Little Island (Fumio Karashima)

Shozo Sazaki (saxophone), Fumio Karashima (claviers), Mitsuaki Furuno (contrebasse), Geroge Ohstsuka (batterie)

Album Loving You George

Bellwood (réédition Wewantsounds 2021)

Minnie Riperton -Lovin’ You (Minnie Riperton, Richard Rudolph)

Minnie Riperton (chant), Stevie Wonde (piano, batterie, percussions, harmonica), Michael Sembello (guitare), Marlo Henderson (guitare), Reggie McBride (basse), Ollie E. Brown (Batterie), Rocki Dzidzornu (congas), Deniece Williams (chœurs), Yvonne Wright (chœurs), Shirley Brewer (chœurs), Lani Groves (chœurs)

Album Perfect Angel

Epic

SvanteSöderqvist -He’sMisstra Know-It- All (Stevie Wonder)

Maciek Lasserre (saxophone soprano), Robinson Khoury (trombone), Adam Forkelid (piano, orgue hammond), Svante Söderqvist (contrebasse, violoncelle, voix), Calle Rasmusson (batterie)

Album Arrival

Prophone

Timothée Robert -Le chemin du péril (Timothée Robert)

Olivier Laisney (trompette), Melvin Marquez (saxophone ténor), Nicolas Derand (claviers), Timothée Robert (basse), Paul Berne (batterie)

Album Quarks

La pluie chante

Robinson Khoury -LatelyStill Blues (Mark Priore)

Robinson Khoury (trombone), Manu Codjia (guitare), Mark Priore (piano), Etienne Renard (contrebasse), Andy Barron (batterie)

Album Frame of Mind

Gaya

Marvin Pontiac -NowI’m Happy (Marvin Pontiac)

Steven Bernstein (trompette), Michael Blake (saxophone ténor), Art Baron (trombone), Doug Wieselman (saxophone baryton), Marvin Pontiac (guitare, saxophone alto), John Medeski (orgue), Tony Garnier (contrebasse), Calvin Weston (batterie), Maura Refosco (percussions, gong)

Album The Legendary Marvin Pontiac Greatest Hits,1999

Strange and BeautifulMusic

The Lounge Lizards -Voice of Chunk (John Lurie, Erik Sanko)

John Lurie (saxophone alto, saxophone soprano), Roy Nathanson (saxophone alto, saxophone ténor), Curtis Fowlkes (trombone), Marc Ribot (guitare, trompette), Evan Lurie (piano), Erik Sanko (basse), Douglas Bowne (batterie), E.J Rodriguez (percussions)

Album Voice of Chunk

Milan