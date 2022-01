En hauteur : Moondog, Marquis Hill, Sylvain Rifflet, Clifford Brown and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé

Ce soir, on prend de la hauteur. Depuis le sommet de notre corniche, on entend le chant des oiseaux, on pousse des cris pour faire rebondir leurs échos, on observe l'horizon, loin, loin, jusqu'aux dernières lueurs du jour...

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Première diffusion le 12 avril 2019. Suivre ce lien pour retrouver le détail de la programmation musicale.