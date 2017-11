La playlist jazz de Nathalie Piolé : en direct de D'Jazz Nevers.

Banzzaï est en direct du Festival D'Jazz à Nevers ! A Nevers, la spécialité, c'est le Negus. Un bonbon caramel-chocolat qui porte le nom d'un roi éthiopien. Ni une, ni deux... Nous voilà en Ethiopie! Avec Girma Béyéné, Mulatu Astatke, Emahoy Tsegué-Maryam Guébrou, et d'autres éthiopiens de coeur...

en savoir plus événement D'jazz Nevers Festival - 31e édition

Programmation musicale

Alemayehu Eshete - Telantena zare

Album Ethiopie/Alemayehu Eshèté/1969-1974/ Ethiopiques vol. 9

Buda Musique 82983-2

John Betsch Society - Ode to ethopia

Album Heavenly sweetness : Label compilation #1

Heavenly sweetness

Lou Tavano - Afro blue (Bali Hues)

Album For you

Act Music 9733-2 ACT

Mulatu Astatke - Chifara

Album Mulatu of Ethiopia

Strut STRUT129CD

Sons of Kemet - Play mass

Album Lest we forget what we came here to do

Naim Jazz NAIMCD217

Elisabeth Shepherd - Willow

Album Signal

Linus Entertainment LINUS 270197

Pierrick Pedron - Ethiop

Album And the

Jazz Village 570097

Girma Bèyènè, Akalé Wubé - Enken yèlélénbesh

Album Ethiopiques 30 “Mistakes on Purpose"

Buda Musique

The Souljazz Orchestra - Negus negast

Album Rising sun

Strut STRUT058CD

Gregory Porter - French african queen

Album Take me to the alley

Blue Note 4785733

Emahoy Tsegue Maryam Guebrou - The homeless wanderer

Album Ethiopie/Ethiopiques vol 21/Ethiopia song/Guebrou Tsegue-Maryam

Buda Musique 860122