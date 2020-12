Don’t Be That Way : Charls Mingus, Ella Fitzgerald, Samy Thiébault, Nubiyan Twist and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

Ils ont raison, Ella et Louis. Demain est un autre jour. Et les nuages dans le ciel ne sont pas si gris. On dit quoi ? On dit merci, et youpi.

Programmation musicale

Ella Fitzgerald, Louis Armstrong - Don’t Be That Way (Benny Goodman, Edgar Sampson, Mitchell Parish)

Album Ella and Louis Again

Ella Fitzgerald (voix), Louis Armstrong (voix), Oscar Peterson (piano), Herb Ellis (guitare), Ray Brown (contrebasse), Louis Bellson (batterie)

Verve

Oscar Peterson Trio - Gal in Calico (Leo Robin, Arthur Schwartz)

Album On the Town with the Oscar Peterson Trio

Oscar Peterson (piano), Herb Ellis (guitare), Ray Brown (contrebasse)

Verve

Monty Norman, Diana Coupland - Under the Mango Tree (Monty Norman)

Album Dr. No (Original Motion Picture Soundtrack Album)

Diana Coupland (voix)

United Artist

Miguel Barradas, Errol Danieel, Frank Ince, Kenneth Johnson - Calypso Jazz Improvisation (Desmond N. Bowen)

Compilation Percussions du monde

Miguel Barradas (steel drum)

Arion

Samy Thiébault - Calypsotopia (Samy Thiébault)

Album Caribbean Stories

Samy Thiébault (saxophone ténor, voix), Fidel Fourneyron (trombone, voix), Ralph Lavital (guitares, voix), Felipe Cabrera (contrebasse, voix), Arnaud Dolmen (batterie, voix), Inor Sotolongo (percussions, voix)

Gaya Music Production

Sonny Rollins - Brown Skin Girl (Norman Span)

Album What’s New ?

Sonny Rollins (saxophone ténor), Jim Hall (guitare), Bob Cranshaw (contrebasse), Ben Riley (batterie), Willie Rodriguez (percussions, choeurs), Dennis Charles (percussions, choeurs), Franck Charles (percussions, choeurs)

RCA

Nubiyan Twist, Cherise - Tittle Tattle

Single de 2020

Cherise (voix), Jonny Enser (trompette), Nick Richards (saxophone alto), Denis Scully (saxophone ténor), Joe Henwood (saxophone baryton), Oli Cadman (claviers), Tom Excell (guitare), Luke Wynter (basse), Finn Booth (batterie), Pilo Adami (percussions)

Strut

Kenny Cox - Diahnn (Leon Henderson)

Album Introducing Kenny Cox and the Contemporary Jazz Quintet

Charles Moore (trompette), Leon Henderson (saxophone ténor), Kenny Cox (piano), Ron Brooks (contrebasse), Danny Spencer (batterie)

Blue Note

Charles Mingus - Dizzy Profile (Charles Mingus)

Album Jazz in Detroit / Strata Concert Galley / 46 Selden

Charles Mingus (contrebasse), Joe Garnder (trompette), John Stubblefield (saxophone ténor), Don Pullen (piano), Roy Brooks (batterie),

BBE