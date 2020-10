On dit Yeah Yeah : Yvonne Fair, Dee Dee Bridgewater, Thelonious Monk, Charlie Rouse and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

Un "Yeah" pour Charlie Rouse, deux "Yeah" pour la chanteuse Yvonne Fair, trois "Yeah" pour l'escapade en Turquie, et un de plus pour le clavier seventies de Roland Hanna. Plus on a de "Yeah", plus on rit.

Programmation musicale

Yvonne Fair, James Brown Band - I Found You (James Brown)

Single de 1962

Yvonne Fair (voix), The James Brown Big Band

King Records

Yvonne Fair - Say Yeah Yeah (Dessie Rozier)

Single de 1963

Yvonne Fair (voix)

Dade Records

Charlie Rouse - Lil Rousin (Charlie Rouse)

Album Yeah !

Charlie Rouse (saxophone ténor), Billy Gardner (piano), Peck Morrison (contrebasse), Dave Bailey (batterie)

Epic

Thelonious Monk - Eronel (Thelonious Monk)

Album Criss-Cross

Thelonious Monk (piano), Charlie Rouse (saxophone ténor), John Ore (contrebasse), Frankie Dunlop (batterie)

Columbia

The Cromagnon Band - Thunder Perfect (Lenny Walker, Bert Page, Tom Watt)

Album Soul Jazz Records presents KALEIDOSCOPE - New Spirits Known and Unknown

Lenny Walker (basse), Tom Watt (batterie), Bert Page (piano électrique, synthé)

SoulJazz

Seed Ensemble - Mirrors (Cassie Kinoshi)

Album Soul Jazz Records presents KALEIDOSCOPE - New Spirits Known and Unknown

Cassie Kinoshi (saxophone alto), Miguel Gorodi (trompette), Sheila Maurice-Grey (trompette), Chelsea Carmichael (saxophone ténor, flûte), Joe Bristow (trombone), Theon Cross (tuba), Joe Armon-Jones (rhodes), Shirley Tetteh (guitare), Rio Kai contrebasse), Patrick Boyle (batterie)

SoulJazz

Kerem Görsev - Black Sea (Kerem Görsev)

Album Meeting Point

Kerem Görsev (piano), Russell Gunn (trompette), Marcus Stricklanf (saxophone ténor), Eric Revis (contrebasse), Alvester Garnett (batterie)

Dogan Music Company

Pete La Roca - Turkish Women at the Bath (Pete La Roca)

Album Turkish Women at the Bath

John Gilmore (saxophone ténor), Chick Corea (piano), Walter Booker (contrebasse), Pete La Roca (batterie)

Douglas

Hubert Laws - If You Knew (Hubert Laws)

Album Laws' Cause

Hubert Laws (flûte), Jimmy Owens (trompette), Karl Porter (basson), Chick Corea (piano), Roland Hanna (clavecin), Kenny Burrell (guitare), Sam Brown (sitar), Chuck Rainey (basse électrique), Grady Tate (batterie)

Atlantic

Dee Dee Bridgewater - Little B’s Poem (Bobby Hutcherson)

Album Afro Blue

Dee Dee Bridgewater (voix), Ron Bridgewater (saxophone ténor), Cecil Bridgewater (trmopette), Roland Hanna (piano), George Mraz (basse), Motohiko Hino (batterie)

Mr Bongo

Roland Hanna - Drinkin’ Wine Slowly (Roland Hanna)

Album Impressions

Roland Hanna (piano), Major Holley (contrebasse), Alan Dawson (batterie)

Ahead