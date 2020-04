Diasporas : Norma Winstone, Baptiste Herbin, Arat Kilo, Ben Webster and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

On se déplace dans Banzzaï ce soir. On créé des diasporas.On emporte des civilisations pour en créer des nouvelles. Et sur les routes, pour se donner du courage, pour regarder droit devant nous, on entonne des chants éternels...

[première diffusion le 05 avril 2018]

Programmation musicale

Mavis Staples, Lucky Peterson - Go Down Moses

Album Spirituals and Gospel : Dedicated To Mahalia Jackson

Verve

Christian Scott ATunde Adjuah - Diaspora

Album Diaspora

Ropeadope

Julian Argüelles, Frankfurt Radio Big Band - Mra Khali

Album Let It Be Told

Basho

Johnny Dyani, John Tchicai, Dudu Pukwana - Radebe

Album Witchdoctor's Son

Steeplechase

Sergio Mendes - My Favorite Things

Album Sergio Mendes' Favorite Things

Atlantic

Baptiste Herbin - Idriss

Album Dreams and Connections

Space Time Records

Norma Winstone - Descansado (Yesterday, Today, Tomorrow)

Album Descansado, Songs For Film

ECM

Snowpoet - Under the Tree

Album Though You Know Edition Records

Ben Webster, Johnny Hodges - I Didn’t Know About You

Album The Soul of Ben Webster

Verve

Max Roach - Man from South Africa

Album Drums / Milestones of jazz legends / CD 2

Intense Media

Arat Kilo, Mamani Keita, Mike Ladd - Dou Coula

Album Visions of Selam

Accords Croisés