De plus en plus haut : Esther Phillips, Léon Phal, Horace Silver, Carmen Souza, Babx and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

Ce qui nous porte, ce qui nous élève, ce qui nous rend meilleur, ce soir, c'est l'amour !

Programmation musicale

Esther Phillips - (Your Love Has Lifted Me) Higher and Higher (Donald Khan, Raynard Miner, Joan Whitney)

Album Capricorn Princess Mike Brecker (saxophone ténor), Ronnie Cuner (saxophone baryton), Randy Brecker (trompette), Jon Faddis (trompette), Sam Burtis (trombone), Eric Gale (guitare), Don Grolnick (clavinet), Jeff Berlin (basse), Andy Newmark (batterie), Ralph McDonald (percussions)

Kudu

Horace Silver - Down and Out (Horace Silver)

Album You Gotta Take a Little Love

Randy Brecker (bugle), Bennie Maupin (saxophone ténor), Horace Silver (piano), John Williams (contrebasse), Millly Cobham Jr. (batterie)

Blue Note

Carmen Souza - Pretty Eyes (Horace Silver)

Album The Silver Messengers

Carmen Souza (voix, piano), Theo Pascal (contrebasse), Elias Kacomandis (batterie)

Galileo

Art Blakey & The Jazz Messengers - Mr Jin

Album Indestructible

Art Blakey (batterie), Wayne Shorter (saxophone ténor), Lee Morgan (trompette), Curtis Fuller (trombone), Cedar Walton (piano), Reggie Workman (contrebasse)

Blue Note

David Bressat Trio - La pluie fait des claquettes (Maurice Vander, Claude Nougaro)

Album Soleil Caché

David Bressat (piano), Markus Strickland (saxophone), Florent Nisse (contrebasse), Charles Clayette (batterie)

Autoproduction

Babx, André Minvielle, Thomas de Pourquery - Rimes (Claude Nougaro, Aldo Romano)

Album Nougaro

Babx (voix, piano), Thomas de Pourquery (saxophone)

La Familia

Léon Phal - Still Waiting (Léon Phal)

Album Canto Bello

Léon Phal (saxophone ténor), Zacharie Ksyk (trompette), Gauthier Toux (claviers), Rémy Bouyssière (contrebasse), Arthuer Allars (batterie)

Inouie

Julien Lourau, Bojan Z - Fuzzlija (Bojan Z)

Album Duo

Bojan Z (Fender Rhodes), Julien Lourau (saxophone soprano)

2bird1stone productions

Eli Degibri - The Spider (Eli Degibri)

Album Twelve

Eli Degibir (saxophone ténor), Gadi Lehavi (piano), Barak Mori (contrebasse), Ofri Nehemya (batterie)

Plus Loin Music

David “Fathead” Newman - Autumn in New York (Vernon Duke)

Album Life

David "Fathead" Newman (saxophone), David Leonhardt (piano), Peter Bernstein (guitare), John Menegon (contrebasse), Yoron Israel (batterie), Steve Nelson (vibraphone)

Highnote