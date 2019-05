Dans la neige : Airelle Besson, Charlie Parker, Jan Garbarek, Michy Mano and more

Ce soir, nous filons du bon coton. Ce soir nous sommes brumeux et neigeux. Ce soir la douceur est partout, de la Scandinavie à la Palestine, de la trompette aux machines, des années 50 aux années 2000...

Programmation musicale

Bob Dorough - Yardbird Suite

Album Devil May Care

Bethlehem Records

Charlie Parker - All the Things You Are

Album Retrospective 1940 - 1953

Saga

Fazer - Wazi

Single de 2019

Squama

Mark Giuliana - BUD

Album Beat Music! Beat Music! Beat Music!

Motema

Jan Garbarek - Malinye

Album Rites

ECM

Joshua Redman Quartet - Circle of Life

Album Come What May

Nonesuch

Donald Byrd - French Spice

Album Free Form

Blue Note

Airelle Besson, Nelson Veras - Neige

Album Prélude

Naive

Michy Mano, Bugge Wesseltoft - Casatana

Album The Cool Side of the Pillow

Enja

Rim Banna - The Sun of Love

Album Revelation of Ecstasy and Rebellion

Kirkelig Kulturverksted