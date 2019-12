Oh Twist : Bria Skonberg, Serge Gainsbourg, Mulatu Astatke, Marlena Shaw and more

Et si on dansait le twist ce soir? Avec le roi du twist, Chubby Checker, mais aussi avec les jazzmen qui s'engouffrent dans la brèche au début des années 60. Allez hop! Vive les twisters!



Programmation musicale

, © Essay Recordings

Chubby Checker

Kosher Nostra Jewish Gangsters : Misirlou

Chubby Checker, chant

Essay Recordings

, © Westside

Count Basie

The Roulette Story : The Basie Twist

Count Basie, piano

Westside

, © Strut Records / Different

Nubiyan Twist

Jungle run : Addis to London (feat. Mulatu Astatke)

Nubiyan Twist

Mulatu Astatke, vibraphone

Strut Records / Different

, © Bdmusic

Irving Berlin

BD Music presents Bill Evans : The Washington twist

Bill Evans, piano

Monte Budwig, contrebasse

Shelly Manne, batterie

Bdmusic



, © Blue Note

Wardell Gray – Annie Ross

Live at Montreux : Twisted

Marlena Shaw, chant

George Gaffney, piano

Ed Boyer, contrebasse

Harold Jones, batterie

Blue Note

, © Okeh

Ed Sheeran – Amy Wadge

With a twist : Thinking Out Loud

Bria Skonberg, trompette

Evan Arntzen, saxophone tenor

Sulivan Fortner, pinao

Gil Goldstein, claviers

Steeve Cardenas, guitare

Scott Colley, contrebasse

Matt Wilson, batterie

Bashiri Johnson, percussions

Okeh

, © Riverside

Wes Montgomery

So much guitar : Twisted blues

Wes Montgomery, guitare

Hank Jones, piano

Ron Carter, contrebasse

Lex Humphries, batterie

Ray Barreto, congas

Riverside

, © Atlantic

Ben Kynard - Lionel Hampton

Jazz with a twist : Red top

Slide Hampton, trombone

Hobart Dotson, trompette

Willie Thomas, trompette

George Coleman, saxophone ténor

Jay Cameron, saxophone baryton

Horace Parlan, piano

Eddie Khan, contrebasse

Vivvie Ruggiero, batterie

Ray Barretto, conga

Atlantic

, © Mercury

Serge Gainsbourg arr. Alain Goraguer

N°4 : Requiem pour un twister

Serge Gainsbourg, chant

Alain Goraguer et son orchestre

Mercury

, © Fresh Sound Records

Les McCann

Les Mccann Ltd. In New York : Twist Chacha

Les McCann, piano

Herbie Lewis, contrebasse

Ron Jefferson, batterie

Fresh Sound Records

, © Westside

Machito

The roulette story : Twist change

Machito, percussions

Westside

, © Soul Jam

Sam Cooke

Twistin' the night away / Swing low : Twistin' the night away Sam Cooke, chant

René Hall, direction

Jewel Grant, saxophone ténor

Cliff White, guitare

Ernie Hayes, piano

Hugo peretti, orgue

Red Callender, contrebasse

Earl Palmer, batterie

Soul Jam