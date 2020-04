Contemplations : Billie Holiday, Aron Ottignon, Joey Alexander, Bror Gunnar Jansson and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

Ce soir, nous sommes d'humeur contemplative. Nous nous plongeons dans nos souvenirs, nous nous remémorons nos fièvres, nos espoirs d'adolescents, et les grooves des carnavals des mers du sud. Souvenez-vous, c'est Banzzaï.

[première diffusion le 23 mai 2918]

Programmation musicale

Otis Blackwell - Let the Daddy Hold You

Album Singin' The Blues

Flyright

Jimmy Smith, Kenny Burrell - Fever

Album Blue Bash !

Verve

Aron Ottignon - Akdov

Single de 2018

Universal

Earl King, Professor Longhair - Big Chief - complete version

Compilation Ultimate Mardi Gras

Mardi Gras Records

Eddie Henderson - Loft Funk

Album Be Cool

Smoke Sessions

Dr Lonnie Smith - Move Your Hand

Album Move Your Hand

Blue Note

Joey Alexander, Joshua Redman - Fourteen

Album Eclipes

Motéma

Billie Holiday - The Very Thought Of You

Album Lady Day : the Complete Billie Holiday on Columbia

Columbia

McCoy Tyner - Contemplation

Album The Real McCoy

Blue Note

Bror Gunnar Jansson - Moan Snake Moan Part III

Album And the Great Unknown

Normandeep