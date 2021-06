Comme des enfants : Rickie Lee Jones, Thomas de Pourquery, Sonny Rollins, Joe Lovano and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

Ce soir dans Banzzaï, on voit la vie à hauteur d'enfant. Et on n'est pas très pressé de devenir grand !

Programmation musicale

Rickie Lee Jones - Dat Dere (Bobby Timmons, Oscar Brown Jr.)

Rickie Lee Jones (voix, guitare), Robben Ford (guitare nylon), Joe Henderson (saxophone), John Letwich (contrebasse), Walfredo Reyes (caisse claire, bongos), David Was (choeurs)

Album Pop Pop

Geffen

Joe Lovano Quartet - Kids are Pretty People (Thad Jones)

Joe Lovano (saxophone ténor), Hank Jones (piano), George Mraz (contrebasse), Lewis Nash (batterie)

Album Classic ! Live at Newport

Blue Note

Guts, Patrice, the Studio School Voices NYC -Want It Back (Guts)

Patrice (voix), Florian Pellissier (Rhodes, piano), The Studio School Voices NYC, Ayelet Cogan (direction du choeur)

Album Hip Hop After All

Heavenly Sweetness

Sonny Rollins - Kids Know (Sonny Rollins)

Sonny Rollins (saxophone ténor), Kenny Dorham (trompette), Wade Legge (piano), George Morrow (contrebasse), Max Roach (batterie)

Album Rollins Plays for Bird

Prestige

Thomas de Pourquery, Fabrice Martinez, Laurent Bardainne - The Sign, Pt. 2

Fabrice Martienez (trompette, bugle), Thomas de Pourquery (voix, saxophone alto), Laurent Bardainne (synthétiseur analogique, saxophone ténor)

Album Drôle de Dames

BMC

Ella Fitzgerald, Frank Sinatra - Moonlight in Vermont (Karl Suessdorf, John Blackburn)

Ella Fitzgerald (voix), Frank Sinatra (voix)

Live au Frank Sinatra Show, 1959

Henry Threadgill - I Can’t Wait Till I Get Home (Olu Dara)

Henry Threadgill (saxophone), Rasul Siddik (trompette), Frank Lacy (trombone), Diedre Murray (violoncelle), Fred Hopkins (contrebasse), Pheeroan Aklaff (batterie), Reggie Nicholson (batterie)

Album Easily Slip Into Another World

RCA

Olu Dara - Rain Shower (Olu Dara)

Olu Dara (voix, cornet), Kwatei Jones-Quartey (guitare), Ivan Ramirez (guitare), John Abrams (saxophone ténor), Rufy "Obadeli" Herbert (orgue Hammond B3), Alonzo Gardner (basse), Richard James (congas), Greg Bandy (batterie), Melba Joyce (choeurs), Joyce Malone (choeurs), antrese Allowy (choeurs), Darada David (choeurs)

Album In the World - From Natchez to New York

Atlantic

Jean-Claude Montredon - Children (Jean-Claude Montredon)

Jean-Claude Montredon (batterie), Alain Jean-Marie (piano), Jon Handelsman (flûte), Michel Alibo (contrebasse)

Album Diamant H20

Q Mix

Michael Wolff - Cool Kids (Nat Wolff)

Michael Wolff (piano), Ben Allison (contrebasse), Allan Mednard (batterie), Nat Wolff (voix)

Album Bounce

Sunnyside