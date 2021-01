Cocktails for Two : Asha Puthli, Charles Mingus, Ramsey Lewis, Svein Finnerud and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

Et si on trinquait ? Aux combats menés, de Johannesburg à Chicago, aux amours qui font pleurer, aux questions que l'on se pose, et qu'on envoie dans l'espace... Allez, santé !

Programmation musicale

Laura Rucker - Cryin’ the Blues

Single de 1949

Laura Rucker (voix), Claude McLin Combo

Aristocrat

Ramsey Lewis Trio - The in Crowd (Billy Page)

Album The In Crowd

Ramsey Lewis (piano), Eldee Young (contrebasse), Redd Holt (batterie)

Argo

Asha Puthli - Right Down Here (J. J. Cale)

Album Asha Puthli

Asha Puthli (voix)

CBS

Ornette Coleman - What Reason Could I Give ? (Ornette Coleman)

Album Science Fiction

Asha Puthli (voix), Ornette Coleman (saxophone alto), Dewey Redman (saxophone ténor), Carmine Formarotto (trompette), Gerard Schwartz (trompette), Charlie Haden (contrebasse), Ed Blackwell (batterie), Billy Higgins (tympani)

Columbia

Charles McPherson - From This Moment On (Cole Porter)

Album From This Moment On !

Charles McPherson (saxophone alto), Cedar Walton (piano), Pat Martino (guitare), Peck Morrison (contrebasse), Lenny McBrowne (batterie)

Prestige

Charles Mingus - Cocktails for Two (Arthur Johnson, Sam Coslow)

Album My Favorite Quintet

Charls Mingus (contrebasse), Lonnie Hillyer (trompette), Charles McPherson (saxophone alto), Jaki Byard (piano), Dannie Richmond (batterie)

Liberty

Maxayn Lewis, Branford Marsalis - Ma Rainey’s Black Bottom (Branford Marsalis)

Album Ma Rainey’s Black Bottom

Maxayn Lewis (voix)

Sony

John Wright Trio - South Side Soul (Esmond Edwards)

Album South Side Soul

John Wright (piano), Wendell Roberts (contrebasse), Walter McCants (batterie)

Prestige

Winston "Mankunku" Ngozi - Yakhal’ Inkomo (Winston "Mankunku" Ngozi)

Album Yakhal’ Inkomo

Winston "Mankunku" Ngozi (saxophone ténor), Lionel Pillay (piano), Agrippa Magwaza (contrebasse), Early Mabuza (batterie)

World Record

SPAZA - Szwile (SPAZA)

Album Uprize ! (Music from the Original Motion Picture)

Nonku Phiri (voix), Gontse Makhene (voix, percussions), Malcolm Jiyane (piano, trombone), Ariel Zamonsky (contrebasse)

Mushroom Hour Half Hour

Svein Finnerud Trio - Plastic Sun (Bjørnar Andresen)

Album Plastic Sun

Svein Finnerud (piano), Bjørnar Andresen (contrebasse), Espen Rud (batterie)

Sonet