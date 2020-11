Chasse aux trésors : Mahalia Jackson, Keith Jarrett, Anne Paceo, Blue Mitchell and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

L'amour est un trésor, nous explique Mahalia Jackson. Alors choisissons d'être riche plutôt que pauvre, et enrichissons-nous d'amour, jusqu'à la fin des temps...

Programmation musicale

Mahalia Jackson - The Treasure of Love (Terry Gilkyson)

Album Complete Mahalia Jackson (1954- 1955)

Mahalia Jackson (voix)

Frémeaux et Associés

Keith Jarrett - The Rich (and the Poor) (Keith Jarrett)

Album Treasure Island

Keith Jarrett (piano), Dewey Redman (saxophone ténor), Charlie Haden (contrebasse), Paul Motian (batterie, percussions)

Impulse !

Chico Hamilton - Got My Mojo Working (Preston Foster)

Album The Further Adventures of El Chico

Chico Hamilton (batterie), Clark Terry (trompette), Jimmy Cheatham (trombone), Danny Bank (piccolo), Jerome Richardson (flûte, saxophone alto), Charlie Mariano (saxophone alto), Gábor Szabó (guitare), Richard Davis (basse), Willie Bobo (percussions), Victor Pantoja (percussions)

Impulse !

Laura Jurd - Pirates (Laura Jurd)

Album Human Spirit

Laura Jurd (trompette), Lauren Kinsella (voix), Chris Batchelor (trompette), Colm O'Hara (trombone), Alex Roth (guitare), Mick Foster (saxophone basse), Corrie Dick (batterie)

Chaos Collective

Blue Mitchell - Good Humor Man (Don Pickett)

Album Heads Up !

Blue Mitchell (trompette), Burt Collins (trompette), Julian Priester (trombone), Jerry Dodgion (saxophone alto), Junior Cook (saxophone ténor), Pepper Adams (saxophone baryton), McCoy Tyner (piano), Gene Taylor (contrebasse), Al Foster (batterie)

Blue Note

Le Deal - Riot in Chinatown (Yoann Loustalot, Malick Koly, Théo Girard, Florian Pellissier)

Album Jazz Traficantes

Yoann Loustalot (bugle), Florian Pellissier (piano), Théo Girard (contrebasse), Malick Koly (batterie)

Favorite Recordings

La Chica - Oasis (Sophie Fustec)

Album Oasis

La Chica (voix, claviers), Elise Blanchard (basse)

Underdog

Anne Paceo - Bright Shadows (Anne Paceo)

Album Bright Shadows

Anne Paceo (batterie, voix), Ann Shirley (voix), Florent Mateo (voix), Christophe Panzani (saxophone), Pierre Perchaud (guitare), Tony Paeleman (claviers, synthé basse)

Laborie

Jeff “Tain” Watts - Blutain’s Big Adventure (Jeff "Tain" Watts)

Album Citizen Tain

Jeff "Tain" Watts (batterie), Wynton Marsalis (trompette), Delfeayo Marsalis (trombone), Kenny Garrett (saxophone alto), Branford Marsalis (saxophone ténor), Kenny Kirkland (piano), Reginald Veal (contrebasse)

Columbia

Barry Harris - Soultrane (Tadd Dameron)

Album Barry Harris Plays Tadd Dameron

Barry Harris (piano), Gene Taylor (contrebasse), Leroy Williams (batterie)

Xanadu