Chants incas : Viktoria Tolstoy, Yma Sumac, Grégory Privat, Dizzy Gillespie and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

Ce soir, on apprend à chanter en écoutant les oiseaux. On parcourt des kilomètres pour une valse. On dit au revoir. On dit pardon. On cherche la mer partout, jusque chez les incas.

Programmation musicale

Yma Sumac - Gopher

Album Mambo !

Capitol

Jef Gilson, Hal Singer - Chant Inca

Album Soul of Africa le Chant du Monde

Dizzy Gillespie - Trinidad, Goodbye

Album Jambo Caribe Mercury

Dizzy Gillespie - Poor Joe

Album Live at the 1965 Monterey Jazz Festival MJF records

Gregory Privat - Le Pardon

Album Soley Buddham Jazz

Viktoria Tolstoy - Million Miles

Album Stations ACT

Florian Pellissier Quintet - Valse pour Hélène

Album Biches Bleues Heavently Sweetness

Max Roach - Blues Waltz

Album Jazz in 3/4 Time Emarcy

Joris Posthumus Group - Tokyo’s Bad Boys

Album Tokyo’s Bad Boys Challenge