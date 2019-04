Ce cher Fats : Nina Simone, Rose Murphy, Jason Moran, Fats Waller and more

Jason Moran, Meshell Ndegeocello « All Rise, A Joyful Elegy for Fats Waller » The joint is jumpin' Leron Thomas (trompette, Voix), Josh Roseman (trombone), Stephen Lehman (saxophone), Jason Moran (piano), Tarus Mateen (contrebasse), Charles Haynes (batterie, Voix), Nasheet Waits (batterie), Meshell Ndegeocello (voix), Lisa E. Harris (voix) LABEL : Blue Note ANNÉE : 2014