This Can’t Be Real : Eliane Elias, Freddie Hubbard, Anthony Jambon, Sahib Shihab and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

Des plages de sables épais. Des contes anciens qui résonnent dans la nuit. Des phénix surgissant des micros. Cela ne peut pas être vrai. Et si ça l'était ?

Programmation musicale

Mark Murphy - Alone Together (Howard Dietz, Arthur Schwartz)

Album Midnight Mood

Mark Murphy (voix), Jimmy Deuchar (trompette), Ronni Scott (saxophone ténor), Francy Boland (piano), Jimmy Woode (contrebasse), Kenny Clarke (batterie)

SABA

Sahib Shihab - Di-Da (Sahib Shihab)

Album Sentiments

The Danish Radio Jazz Group : Sahib Shihab (direction, saxophone baryton, flûte), Palle Mikkelborg (trompette, bugle), Torolf Mølgaard (trombone, euphonium), Poul Hindberg (clarinette, saxophone alto), Bent Jædig (saxophone ténor), Niels Husum (saxophones, clarinettes), Bent Nielsen (saxophone baryton), Fritz von Bülow (guitare), Bent Axen (piano), Niels-Henning Ørsted Pedersen (contrebasse), Alex Riel (batterie)

Storyville

The Kenny Clarke-Francy Boland Big Band - Gary McFarland's "Latin Kaleidoscope" : Mouvement I : Un Graso de areia (Gary McFarland)

Album Latin Kaleidoscope

Dusko Gojkovic (trompette solo), Sahib Shahib (flûte solo), Kenny Clarke (batterie, direction) Francy Boland (piano, direction), Benny Bailey (trompette), Idrees Sulieman (trompette), Jimmy Deuchar (trompette), Milo Pavlovic (trompette), Ake Persson (trombone), Nat Peck (trombone), Erik van Lier (trombone), Derek Humble (saxopjone alto), Phil WOods (saxophone alto), Johnny Griffin (saxophone ténor), Tony Coe (saxophone ténor), Ronni Scott (saxophone ténor), Sahib Shahib (saxophone baryton), Jimmy Woode (basse), Jean Warland (basse), Kenny Clarke (percussions), Shake Keane (percussions) Tootie Heath (percussions), Tony Inzalaco (percussions), Sabu Martinez (percussions)

MPS

Freddie Hubbard - Karioka (Kenny Dorham)

Album Goin’ Up

Freddie Hubbard (trompette), Hank Mobley (saxophone ténor), McCoy Tyner (piano), Paul Chambers (contrebasse), Philly Joe Jones (batterie)

Blue Note

Marc Johnson, Eliane Elias - One Thousand And One Night (Eliane Elias)

Album Swept Away

Eliane Elias (piano), Marc Johnson (contrebasse), Joey Baron (batterie)

ECM

John Surman, Jack DeJohnette - Part I : Nestor’s Saga (The Tale of the Ancient) (John Surman)

Album The Amazing Adventures of Simon Simon

John Surman (saxophone soprano, clarinette basse, synthétiseur), Jack DeJohnette (batterie)

ECM

Bakos - Phoenix

Album Bakos

Benoît Lugué (voix, basse), Martin Wangermée (batterie, électroniques, choeurs)

GiantSteps

Anthony Jambon Group - Open-Minded (Anthony Jambon)

Album Parallel Worlds

Anthony Jambon (guitare), Joran Cariou (piano, Rhodes), Camille Passeri (trompette), Swaeli Mbappé (basse), Martin Wangermée (batterie)

Just Looking Productions

Gil Scott-Heron, Makaya McCraven - This Can’t Be Real (Gil Scott-Heron)

Album We’re New Again

Gil Scott-Heron (voix, piano), Makaya McCraven (batterie, basse, sample)

XL Recordings