Bon espoir : Rhoda Scott, Pulcinella, Sonny Stitt, Yom, Richard Bona and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

Entre Bill Henderson qui convoque sa bonne étoile, EMEFE qui nous souhaite un bon futur, et Zakir Hussein qui nous envoie de l'espoir, il y a fort à parier que tout va bien se passer pour nous ce soir.

Programmation musicale

Bill Henderson - Opportunity

Album His Complete Vee-Jay Recordings Vol 2

Bill Henderson (voix)

Vee Jay

EMEFE - Good Future (Miles Arntzen, Jas Walton)

Album Good Future

Michael Fatum (trompette), Ray Mason (trombone), Jas Walton (saxopone ténor), Christian Anderson (saxophone baryton), Jake Pinto (orgue Hammond, Farfisa, Wurlitzer), Deen Anbar (guitare), Davy Levitan (guitare), Doug Berns (basse), Miles Arntzen (batterie, percussions), Javier Ramos (congas, percussions), Phoebe Ryan (choeurs), Jon Seale (choeurs), EMEFE (choeurs)

Mason Jar Music

Sonny Stitt - Turn It On (Leon Spencer Jr.)

Album Turn It On !

Sonny Stitt (saxophone ténor), Gibson Maestro (saxophone ténor), Virgil Jones (trompette), Leon Spencer (orgue), Melvin Sparks (guitare), Idris Muhammad (batterie)

Prestige

Rhoda Scott - Let My People Go (traditionnel)

Album Movin’ Blues

Rhoda Scott (orgue Hammond B3), Thomas Derouineau (batterie)

Sunset Records

Etienne de la Sayette - Loulou (Etienne de la Sayette)

Album Kobugi

Etienne de la Saynette (instruments)

Muju Records

Richard Bona - Shiva Mantra (Richard Bona)

Album The Ten Shades of Blues

Richard Bona (voix, basse, guitare, claviers), Niladiri Kumar (sitar), Shankar Mahadevan (voix), Franck McComb (voix), Vivek Rajgopalan (ganjerra, konnakol, mridangam, voix), Satyajit Talwalkar (konnakol, tabla), Ryan Cavanaugh (banjo), Marshall Gilkes (trombone), Christian Howes (fiddle), Jojo Kuoch (batterie), Sylvain Luc (guitare), Grégoire Maret (harmonica), Jean-Michel Pilc (piano), Bob Reynolds (saxophone), Bert van den Brink (orgue Hammond), Nandini Srikar (voix)

Decca

Dave Holland, Zakir Hussain, Chris Potter - Good Hope (Chris Potter)

Album Good Hope

Chris Potter (saxophone ténor) Dave Holland (contrebasse), Zakir Hussain (tabla)

Edition

Yom & The Wonder Rabbis - It’s Not Too Late to Save the World (Yom)

Album You’ll Never Die !

Yom (clarinette), Léo Jassef (claviers), Guillaume Magne (guitare), Aurélien Maffrichoux (guitare), Sylvain Daniel (basse), Matthieu Penot (batterie)

Buda Musique

Pulcinella - TPDC (Florian Demonsant)

Album 3/4 d’once

Ferdinand Doumerc (flûte), Florian Demonsant (accordéon), Jean-Marc Serpin (contrebasse), Pierre Pollet (batterie)

BMC