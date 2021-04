Boire à la source : Yazz Ahmed, Sophie Alour, Robert Glasper, Altin Gun and more

L'Eclair

L'arrivée au port de Lagos

L'Eclair. : compositeur, Stefan Lilov (guitare avec pédale wah-wah), Sebastien Bui (claviers, synthétiseur), Elie Ghersinu (proto-basse), Yavor Lilov (boom station), Alain Sandri (mellotron), Quentin Pilet (bongos)